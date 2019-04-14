Саррі знайшов винних у поразці Челсі від Ліверпуля

Керманич лондонського Челсі Мауріціо Саррі поспілкувався з журналістами після поразки Ліверпулю (0:2) в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"У першому таймі, вважаю, ми грали чудово, добре захищались і не пропустили. Грою я задоволений, оскільки думаю, що ми провели хороший матч проти сильного суперника.

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Ми рухаємося у правильному напрямку, прогресуємо, тому що три місяці тому в такому матчі ми не могли зібратися. Та сьогодні ми зіграли чудово.

При першому голі, мені здається, був фол на Емерсоні. Я думаю, що рівень АПЛ – найкращий у світі, але не у випадках із суддями. Вони не відповідають рівню ліги. Може арбітр і був правий, не хочу наполягати, але мені з лави здалося, що фол був. Та Ліверпуль, звісно, заслужив перемогу.

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А після другого голу нам не пощастило, хоча ми відреагували правильно й створили три моменти за три хвилини", – побідкався Саррі в ефірі BBC.

Відзначимо, що Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ завдяки голам Мане та Салаха в другому таймі. Арбітром матчу був Майкл Олівер.

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