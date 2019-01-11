Саррі зізнався, скільки гравців потрібно підписати Челсі для повної комплектації та натякнув на слабкі позиції

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі привідкрив інформацію про майбутні трансфери лондонського клубу.

"Як ви знаєте, я не контролюю дії клубу на трансферному ринку.

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На мій погляд, нам потрібні ще два гравці, але справа за керівництвом. Я не можу говорити, які саме позиції потребують підсилення, але клуб знає мою думку.

Звичайно, Челсі потрібно більше забивати голів. В останньому матчі з Тоттенхемом (0:1) ми грали дуже добре. Це була чудова гра з точки зору фізики, але ми не змогли забити. Нам потрібно вирішити цю проблему", – цитує Саррі видання Goal.com.

Після 21-го туру АПЛ Челсі посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 10 очок.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ