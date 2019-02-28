Саррі зізнався, що відчуває тиск у Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі сказав, що проблеми команди не настільки серйозні, як їх подає преса.

"Тиск залежить переважно від преси, ніж від клубу. За останні кілька днів я два або три рази спілкувався з представниками клубу. Проблема не настільки серйозна, як ви її подаєте. Я не бачу в цьому чогось колосального.

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Працюючи тренером, ти постійно перебуваєш під тиском, і якщо проблеми виникають лише раз на півроку, то ти справжній щасливчик. Якщо ти програв два матчі, то перебувати під тиском – це нормально. Можливо, в Челсі цей тиск великий, як ніде", – цитує Саррі офіційний сайт клубу.

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До слова, наразі Челсі йде 6-им у турнірній таблиці АПЛ, у підопічних Саррі після 28 турів 53 очки в активі та одна гра у запасі.