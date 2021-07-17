Головний наставник "орлів" Мауріціо Саррі продемонстрував, що стіною стоятиме за своїх підопічних.

Кілька фанатів словесно ображали форварда Лаціо Ведата Мурікі. 62-річний фахівець став на захист свого гравця.

"Це була помилка": Саррі зізнався, за відхід з якого клубу він шкодує

"Якщо я почую, що ви говорите щось про Мурікі, я змушу вас усіх піти. Припиніть це", – жорстко звернувся Саррі до вболівальників. Варто зауважити, що більша частина фанатів "біло-блакитних" позитивно сприйняла тверду позицію Мауріціо, а відео швидко розлетілось соцмережами в Італії.

Додамо, що Ведат Мурікі приєднався до Лаціо у вересні минулого року. Відтоді форвард провів 34 матчі у всіх турнірах, але не вражав результативністю – 2 голи та асист.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля