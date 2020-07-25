Саррі здивував оцінкою сезону Ювентуса

"Мені доводиться адаптуватись до характеристик тих гравців, які зараз доступні. Клуб не має змоги придбати одразу 25 гравців.

Ювентус визначився з головним тренером на наступний сезон – заява директора туринців

Ліга чемпіонів – захоплюючий турнір, але, думаю, команда повинна оцінюватися за виступами в чемпіонаті. Яку оцінку я поставлю своїй команді? Хорошу. Грати в такому незвичному чемпіонаті всім складно", – наводить слова Саррі журналіст Ромео Агресті у своєму твіттері.

Нагадаємо, Ювентус лідирує в Серії А, маючи в активі 80 очок та 3 тури в запасі, тоді як найбличжий переслідувач – Аталанта – має на 5 пунктів менше. До слова, "стара синьйора" набрала лише 5 очок в останніх 5 зустрічах.

Лаціо вдома переміг Кальярі та гарантував місце в ЛЧ, Ювентус програв Удінезе й не став достроковим чемпіоном