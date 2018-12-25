Саррі заявив, що склад Челсі потребує оптимізації

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає, що в складі лондонського клубу більше гравців, ніж повинно бути.

"Думаю, на даний момент у нас занадто багато футболістів. У нас 28 гравців, і неможливо використовувати їх всіх. Думаю, 25 гравців – підходяща кількість.

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У нас багато атакувальних півзахисників, а з опорних півзахисників у нас є тільки Канте. Нам нелегко досягти належного балансу в півзахисті", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

Після 18 турів чемпіонату Англії лондонці продовжують посідати четверте місце в турнірній таблиці, в їх активі 37 очок. Вони відстають від Ліверпуля, який йде першим, на 11 пунктів.

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