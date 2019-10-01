Саррі: Ювентус не має такого балансу, аби випустити Дибалу, Ігуаїна та Роналду в одному складі

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями 2-го туру Ліги чемпіонів проти Байєра.

"Це буде складний матч проти дуже сильного суперника. Байєр в цьому чемпіонаті Німеччини володіє м'ячем частіше за всіх інших команд. У леверкузенців фізично потужні гравці, багато з яких мають прекрасний дриблінг.

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Фізичний стан команди поліпшується, але воно безпосередньо пов'язане зі психологічним станом. Поки не знаю, чи дам комусь відпочити. Все залежить від нашого тренування днем. Випустити в основі Роналду, Дибалу і Ігуаїна всіх разом? Це цікавий варіант, але поки ми не готові, у нас немає потрібного балансу. Так ми можемо діяти тільки на якомусь окремому відрізку матчу.

Ми ще можемо рости і прогресувати. Наша мета – пройти весь шлях в Лізі чемпіонів до самого кінця, але в цьому турнірі все часто вирішують дрібниці. Чекаю хорошого результату. Так, матч непростий, але ми вперше граємо вдома в поточній Лізі чемпіонів", – цитує Саррі прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Ювентус зустрінеться з Байєром в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

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