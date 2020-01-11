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Саррі: Я прогнозував, що Рома і Фонсека стануть сюрпризом у цьому сезоні Серїі А

16:35 47 Читать на русском
Саррі: Я прогнозував, що Рома і Фонсека стануть сюрпризом у цьому сезоні Серїі А
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився своїми очікуваннями перед матчем 19 туру Серії А проти Роми.

 

"Це буде важка гра, і нам потрібно бути більш сконцентрованими протягом 90 хвилин, я хочу, щоб ми продовжували на хорошій ноті після успіху проти Кальярі.

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Я прогнозував, що Рома та Паулу Фонсека стануть сюрпризом у цьому сезоні Серїі А. Попри велику кількість травм, він зміг створити унікальний стиль команди. Вони постійно підтримують високий темп, що робить їх дуже небезпечними. Найбільший ризик полягає в тому, що ви втратите баланс і команда розділитьс навпіл. Ось чому ми повинні міцно тримати лінії і бути обережними", – наводить слова Саррі Sky Sport Italy.

Нагадаємо, матч Рома – Ювентус відбудеться завтра (12 січня), початок о 21:45 за київським часом.

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