Саррі: Я був розлючений другим таймом проти Атлетіко

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думками щодо матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко (1:0).

"Ми витратили багато енергії, але цього не уникнути в Лізі чемпіонів. Гадаю, що ми виступили дуже добре, але нам довелося дуже важко боротися, щоб здобути перемогу.

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Ми добре відіграли у першому таймі, що стало основою для нас. Втім, я був розлючений другим таймом, коли ми занадто просто віддали м'яч. Можливо, нам потрібно покращити інтенсивність.

З Роналду я ще не говорив про біль у коліні, але він виглядав добре, грав до кінця, боровся і допомагав у захисті. Пауло Дибала – це світовий клас, зараз у нього піковий період, тому саме він робить різницю в нашій команді", – наводить слова Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, саме аргентинський форвард відзначився єдиним голом у зустрічі, вразивши ворота Облака прямим ударом зі штрафного.

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