Саррі відмовив Фіорентині і чекає інші варіанти – італієць загрожує позиціям Фонсеки в Ромі
Мауріціо Саррі ретельно обдумує можливості для відновлення кар'єри.
Пропозиція Фіорентини не зацікавила 62-річного фахівця, повідомляє Football Italia.
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Саррі має альтернативи, які виглядають значно привабливішими. Якщо Наполі ще може домовитися про новий контракт з Гаттузо, то Рома практично гарантовано влітку шукатиме нового тренера. Паулу Фонсеку врятує лише вихід до Ліги чемпіонів через перемогу в Лізі Європи. Якщо дива не станеться, то саме Саррі буде одним з фаворитів на заміну екс-тренеру Шахтаря.
Нагадаємо, досвідчений італієць перебуває без роботи з літа минулого року, коли його звільнив Ювентус.
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