Пропозиція Фіорентини не зацікавила 62-річного фахівця, повідомляє Football Italia.

Камбек Фонсеки у відеоогляді матчу Аякс – Рома – 1:2

Саррі має альтернативи, які виглядають значно привабливішими. Якщо Наполі ще може домовитися про новий контракт з Гаттузо, то Рома практично гарантовано влітку шукатиме нового тренера. Паулу Фонсеку врятує лише вихід до Ліги чемпіонів через перемогу в Лізі Європи. Якщо дива не станеться, то саме Саррі буде одним з фаворитів на заміну екс-тренеру Шахтаря.

Нагадаємо, досвідчений італієць перебуває без роботи з літа минулого року, коли його звільнив Ювентус.

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