Саррі став фаворитом на заміну Фонсеки – відомі умови Роми
12:11 - Читать на русском
Рома вирішила, з яким головним тренером хоче розпочати наступний сезон.
Мауріціо Саррі став першим вибором римського клубу на заміну Пауло Фонсеці, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Переговори між сторонами перебувають в активній стадії. Рома готова запропонувати Саррі контракт на 2 роки. Раніше фахівець відмовив Фіорентині та Наполі, які також готуються до літньої зміни тренерів.
Нагадаємо, Мауріціо Саррі залишається без роботи з літа минулого року, коли його звільнив Ювентус.
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