Мауріціо Саррі став першим вибором римського клубу на заміну Пауло Фонсеці, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Гаттузо покине Наполі в кінці сезону – Фонсека став одним з варіантів на заміну, – журналіст

Переговори між сторонами перебувають в активній стадії. Рома готова запропонувати Саррі контракт на 2 роки. Раніше фахівець відмовив Фіорентині та Наполі, які також готуються до літньої зміни тренерів.

Нагадаємо, Мауріціо Саррі залишається без роботи з літа минулого року, коли його звільнив Ювентус.

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті