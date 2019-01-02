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Саррі розповів про трансферні цілі Челсі

16:26 378 Читать на русском
Саррі розповів про трансферні цілі Челсі
Мауріціо Саррі / Фото ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поділився думками щодо можливого підсилення під час трансферного вікна.

"Еден Азар може зіграти на позиції центрального нападника, тому нам не потрібне підсилення цієї позиції. Варіант з поверненням Батшуаї або Абрахама немає сенсу розглядати. В останніх 2-3 матчах ми побачили, що не тільки Азар, а й Мората здатний закрити цю позицію. На даний момент Челсі не потребує ще одного форварда.

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Можливо, нам потрібен ще один вінгер. Зараз на позиціях вінгера у мене немає вибору, оскільки травмовані Педро, Хадсон-Одой і Лофтус-Чік", – цитує Саррі Тhe Telegraph.

ПІсля 20 турів АПЛ Челсі посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 43 очки.

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