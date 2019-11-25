Саррі розповів про свої взаємини з Роналду – в матчі з Міланом форвард не потис руку тренеру

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі знайшов позитивні моменти у поведінці Кріштіану Роналду.

"Вчора він займався разом з партнерами по команді. Мені здається, що він почувається краще. Ми оцінимо його стан сьогодні і завтра, щоб прийняти рішення. Але той факт, що він провів повне тренування, є дуже позитивним. Сподіваюся, що далі все буде без наслідків.

Неймар не потиснув руку Тухелю після своєї заміни

У мене хороші стосунки з Кріштіану. Якщо футболіст, який так багато виграв, злиться, коли його міняють, це означає, що у нього все ще багато мотивації, і це позитивний момент. Я вже 25 років бачу, як гравці зляться на заміну.

Нелегко поєднувати на полі Дибалу, Ігуаїна і Роналду через їхні характеристики, але вони комфортно відчувають себе разом. У нас три сильних нападника на два місця. Ніхто з них не може зіграти 65 матчів, як це було видно на початку сезону. Кожному знайдеться місце", – цитує Саррі Goal.

Нагадаємо, у домашній грі 12-го туру Серії А проти Мілана (1:0) Роналду був замінений на 55-й хвилині, що дуже розізлило форварда. Португалець, не потиснувши руку Саррі, одразу ж пішов у роздягальню і, не дочекавшись закінчення матчу, покинув стадіон за кілька хвилин до фінального свистка.

26 листопада Ювентус прийматиме Атлетіко в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ярмоленко гостинно зустрів Моурінью, антирекорд Гвардіоли, різні Реал і Барса, божевілля в Бундеслізі – огляд вікенду