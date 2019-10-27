Саррі розповів про стан Ігуаїна після жахливого зіткнення з голкіпером

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі розповів, як почуває себе форвард команди Гонсало Ігуаїн після брутального зіткнення у матчі 9-го туру Серії А проти Лечче (1:1).

"Йому наклали шви. Лікарі вирішать, чи залишиться Гонсало у лікарні. Він знаходиться у свідомості і чітко відповідає на питання. Думаю, він повернеться в Турин разом з рештою команди", – цитує Саррі Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, у вчорашньому матчі Серії А проти Лечче аргентинець отримав удар в голову після зіткнення з голкіпером господарів Габріелем. Отримавши жорстке розсічення Ігуаїн дав замотати собі голову і продовжив гру, оскільки наставник Ювентуса на той момент вже використав всі заміни. Після фінального свистка Ігуаїн впав на газон і медики винесли його на ношах з поля та відправили до лікарні.

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