Саррі розповів, чому Челсі не вдається домовитись з Луїсом та Фабрегасом про нові контракти

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі заявив, що хоче зберегти в команді півзахисника Сеска Фабрегаса та захисника Давіда Луїса.

"Місяць тому я говорив з керівництвом клубу про Фабрегаса і Луїса. Це непроста ситуація, але я думаю, що ми зможемо підписати з ними нові контракти.

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Це дуже важливі гравці для нашої команди. Дуже складно знайти футболістів такого рівня, як вони. Вважаю, що їх потрібно зберегти в команді.

Втім, прийти до угод дуже непросто. Клуб пропонує їм короткострокові угоди, а вони хочуть підписати довгострокові контракти. Ми постараємося вирішити це питання.

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Я вважаю Луїса і Фабрегаса лідерами команди. Для мене важливо утримати їх", – цитує Саррі Sky Sports.