toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Саррі розмовляв з Де Лігтом щодо ролі нідерландця у Ювентусі

7 липня 14:10 615 Читать на русском
Саррі розмовляв з Де Лігтом щодо ролі нідерландця у Ювентусі
Маттейс Де Лігт / Аякс

Ювентус намагається придбати капітана Аякса Маттейса Де Лігта.

У ЗМІ поширена інформація, що Де Лігт погодив особистий контракт з Ювентусом, але італійський клуб хоче дещо знизити ціну на центрбека Аякса, яка складає 75 мільйонів євро.

Трансфер Де Лігта в Ювентус на межі зриву – ПСЖ і Барселона випереджають туринців

Саме для цього новий головний тренер туринців Мауріціо Саррі розмовляв з Де Лігтом телефоном. Вони ділились футбольними ідеями та обговорювали роль захисника у Ювентусі, повідомляє Sky Sport Italia.

До слова, у минулому сезоні 19-річний капітан Аякса провів за клуб з Нідерландів 55 матчів в усіх турнірів, де забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко

blog_ava
Бразилія – Перу: анонс фіналу Копа Амеріка-2019
7 липня
3613
Теги
Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Італія Аякс Аякс Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
26
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук