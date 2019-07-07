Саррі розмовляв з Де Лігтом щодо ролі нідерландця у Ювентусі

Ювентус намагається придбати капітана Аякса Маттейса Де Лігта.

У ЗМІ поширена інформація, що Де Лігт погодив особистий контракт з Ювентусом, але італійський клуб хоче дещо знизити ціну на центрбека Аякса, яка складає 75 мільйонів євро.

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Саме для цього новий головний тренер туринців Мауріціо Саррі розмовляв з Де Лігтом телефоном. Вони ділились футбольними ідеями та обговорювали роль захисника у Ювентусі, повідомляє Sky Sport Italia.

До слова, у минулому сезоні 19-річний капітан Аякса провів за клуб з Нідерландів 55 матчів в усіх турнірів, де забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.

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