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Саррі просить у керівництва Ювентуса ще більше трансферів

10:47 317 Читать на русском
Саррі просить у керівництва Ювентуса ще більше трансферів
Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Наставник туринців Мауріціо Саррі хоче продовжити роботу на трансферному ринку.

"Я не хочу занадто багато часу приділяти трансферам. Для цього є інші люди. Вважаю, що це правильно. Можливо, є ліги і гравці, про яких я не знаю. Тому краще залишити цю справу тим, хто за неї відповідає.

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Думаю, клуб до закриття трансферного вікна повинен зробити ще деякі придбання. У той же час, нам потрібно буде щось робити з витратами. У нас зараз дуже багато гравців, тому доведеться викреслити двох-трьох футболістів із заявки на Лігу чемпіонів", – цитує італійського фахівця Goal.

Нагадаємо, влітку склад "Старої синьйори" поповнили Маттейс Де Лігт, Аарон Ремзі, Адріен Рабйо, Лука Пеллегріні, Мері Деміраль і Джанлуїджі Буффон.

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Трансфери Італія Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Ювентуса
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