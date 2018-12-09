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Саррі прокоментував гру Азара на позиції центрфорварда

8 грудня 23:11 197 Читать на русском
Саррі прокоментував гру Азара на позиції центрфорварда
Мауріціо Саррі / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відреагував на гру Едена Азара в центрі нападу.

"Після першого гола Азар грав дійсно чудово. Думаю, це буде хороша опція в наступних матчах", – цитує Саррі BT Sport.

Челсі – Манчестер Сіті – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, у матчі 15 туру проти Манчестер Сіті (2:0) італієць поставив лідера "синіх" на позиції центрального нападника. У такій самій ролі в Наполі за часів Саррі діяв співвітчизник Азара Дріс Мертенс.

Челсі після 15 турів повернувся в зону Ліги чемпіонів і має 34 очки.

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Англія16 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Манчестер Сіті
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Англія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Манчестер Сіті
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