Саррі: Про моє майбутнє в Челсі краще запитати в керівництва клубу

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував поразку своєї команди в матчі 26-го туру чемпіонату Англії з Манчестер Сіті.

"Наразі я не можу це пояснити. Протягом тижня я відчував впевненість під час тренувань. Було складно не давати супернику простору. У нас були проблеми. Я не в змозі цього зрозуміти.

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Ми допустили багато помилок. Суперник грав у фантастичний футбол, а ми помилялися. Ми хотіли пресингувати їх на початку атак, але план повністю провалився, оскільки ми пропустили вже на четвертій хвилині.

Я думаю, що велика різниця між командами полягала в інтенсивності пресингу. Вони тиснули дуже добре, а ми не змогли цього зробити. Ми не зуміли правильно відреагувати, і нам не вдалося залишитися в грі.

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Наразі у нас великі проблеми в гостьових матчах. На початку сезону ми грали на виїзді краще, ніж удома, але все змінилося за останній місяць. Нам потрібно розібратися.

Я відповідаю за команду, так, я стикаюся з тиском. Моє майбутнє? Вам краще запитати про це в клубі", – цитує Саррі Sky Sports.

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