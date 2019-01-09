Саррі приніс на прес-конференцію ноутбук, щоб показати офсайд Кейна у матчі Кубка ліги

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі усіма можливими методами хотів довести несправедливість поразки своїх підопічних у матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Тоттенхема (0:1).

У першому матчі 1/2 фіналу Кубка ліги Тоттенхем – Челсі арбітр призначив пенальті у ворота "синіх" через фол на форварді господарів Харрі Кейні.

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Варто відзначити, що для впевненості у прийняті рішення арбітр звернувся за допомогою до системи відеоасистента (VAR).

Саррі приніс на післяматчеву прес-конференцію ноутбук, щоб особисто продемонструвати журналістам, що форвард суперника знаходився в офсайді ще до порушення правил.

"На зображенні з нашої камери Кейн знаходився в очевидному офсайді, але це неважливо. Важливо, що суддя на лінії припинив рух за епізодом і не стежив за м'ячем, через що гравці порахували, що в цьому моменті зафіксовано положення поза грою. Думаю, це багато в чому вплинуло на дії наших захисників. Тому вважаю, що арбітрам потрібно навчитися працювати з цією системою", – цитує Саррі видання talkSPORT.

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