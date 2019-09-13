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Саррі пояснив відсутність Джана та Манджукіча у заявці Ювентуса на Лігу чемпіонів

19:10 389 Читать на русском
Саррі пояснив відсутність Джана та Манджукіча у заявці Ювентуса на Лігу чемпіонів
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер туринців обгрунтував свій вибір виконавців для участі у Лізі чемпіонів.

"Було нелегко назвати склад на Лігу чемпіонів, але це необхідно. Я розчарований, оскільки два дуже важливі гравці не увійшли до заявки (Джан і Манджукіч – прим.). Втім, ці труднощі показують величезну силу нашого складу.

Джан і Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів

Абсолютно нормально, коли гравець хвилюється через радикальні рішення, необхідно враховувати емоційний аспект. Я в потрібному віці, щоб зрозуміти реакцію гравця.

Зараз я думаю тільки про чемпіонат. Наша увага сфокусована на майбутній грі. Поки ми на тій стадії, коли важко змінювати склад, оскільки команда все ще в пошуках своєї ідентичності і структури.

У нас є багато гравців, які мало грали в останні місяці, наприклад, Хедіра, Ремзі і Рабйо. Але я повинен сказати одне: ніколи в своїй кар'єрі я не бачив, щоб команда добре працювала під час перерви на матчі збірних", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус стартує у Лізі чемпіонів 18 вересня матчем проти мадридського Атлетіко.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч Емре Джан Емре Джан
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