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Саррі повернеться до тренувань Ювентуса після перерви на матчі збірних – фахівець бореться з хворобою

09:30 78 Читать на русском
Саррі повернеться до тренувань Ювентуса після перерви на матчі збірних – фахівець бореться з хворобою
Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Гравці Ювентуса вже зачекались головного тренера Мауріціо Саррі.

Вже кілька тижнів Саррі лікується від хвороби і не може бути присутнім на офіційних матчах Ювентуса. Лікарі діагностували у 60-річного італійця пневмонію.

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Зараз наставник вже почуває себе значно краще. Очікується, що Саррі повернеться на лаву туринців вже після перерви на матчі збірних.

Нагадаємо, італійський фахівець перейшов у Ювентус влітку з табору Челсі. Після 2-х турів Серії А "Стара синьйора" має максимальний результат – 6 очок.

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Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус Ювентус Італія
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