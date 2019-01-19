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Саррі порівняв схеми Челсі та Наполі на користь італійців

14:28 130 Читать на русском
Саррі порівняв схеми Челсі та Наполі на користь італійців
Мауріціо Саррі / Фото AP

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі поскаржився на інтенсивність проведення матчів в Англії.

"На даний момент ми ще не готові змінюватися. Схему можна міняти, коли команда на 100% виконує те, що ми хочемо бачити. Коли ми будемо ідеально грати за схемою 4-3-3, можна спробувати щось поміняти. У Неаполі в минулому сезоні ми використовували схему 4-2-3-1, але тут зараз поки це неможливо, ми не готові.

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В Англії дуже складно вийти на пік, стати кращим. Цього разу вперше з серпня не було зустрічі в середині тижня, перший раз за чотири місяці ми отримали час, щоб щось пропрацювати", – цитує Саррі офіційний сайт клубу.

Після 22-х турів АПЛ Челсі посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 47 очок.

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Теги
Наполі Наполі Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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