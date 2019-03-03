Саррі: Поки всі говорили про мою відставку, я обговорював з клубом склад команди на наступний сезон

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував перемогу в матчі 29-го туру чемпіонату Англії з Фулхемом (2:1).

"Ми грали дуже добре тільки протягом 60 хвилин. У нас була можливість вбити інтригу в матчі. Ми не змогли цього зробити. У нас з'явилися складнощі, тому що ми сильно втомилися після 120 хвилин з Манчестер Сіті і складного матчу з Тоттенхемом. Але я дуже задоволений грою в перші 60 хвилин і підсумковим результатом.

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Ігуаїн провів дуже хороший матч. Я думаю, що наразі він не в кращій формі, але він наближається до цього. Я сподіваюся, що через кілька тижнів Гонсало зможе досягти свого максимуму.

Відчуваю себе так само, як раніше, але більш щасливим через позитивний результат. Коли всі говорили про мою відставку, я обговорював з клубом формування складу на наступний сезон", – цитує Саррі Sky Sports.

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