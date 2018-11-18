Саррі: Пам'ятаю, як грав проти Блохіна – це була катастрофа

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі пригадав товариський матч проти збірної СРСР, коли він грав на позиції захисника.

"Найяскравіший момент в моїй кар'єрі гравця? Я запам'ятав товариські матчі зі збірною Радянського Союзу в 1976 і 1977. Вони грали у Флоренції тому, що були там на зборах. На них були футболки з написами "СРСР", а моїм прямим суперником був Олег Блохін, який виграв "Золотий м'яч" у 1975. Це була катастрофа! Він був дуже швидкий", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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Челсі після 12 турів АПЛ займає 3 сходинку в турнірній таблиці та має 28 очок, на 2 пункти відстаючи від лідера Манчестер Сіті.

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