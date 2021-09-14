Керманич "орлів" отримав дискваліфікацію на два поєдинки, інформує Football Italia.

Ліверпуль – Мілан: Ібрагімовіч пропустить старт Ліги чемпіонів

Саррі покараний за участь у сутичці з гравцями Мілана (0:2). Златан Ібрагімовіч схопив за шию Лукаса Лейву, після чого на полі розпочався справжній хаос. Розлючений тренер Лаціо також вискочив на газон і намагався з'ясувати стосунки із суперниками.

Тепер Саррі пропустить матчі проти Кальярі і Торіно, однак повернеться на лавку у дербі з Ромою, яке заплановане на 6 тур Серії А.

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