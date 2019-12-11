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Саррі оригінально мотивував гравців Ювентуса на матч Ліги чемпіонів проти Байєра

07:30 658 Читать на русском
Саррі оригінально мотивував гравців Ювентуса на матч Ліги чемпіонів проти Байєра
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Маурісіо Саррі поділився очікуваннями від майбутнього матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти Байєра.

 

"Коли я вперше зв'язався з керівництвом Ювентуса, то запитав, як так вийшло, що в кінцівці сезону вони набрали лише три очки. Я сказав, що якщо команда задоволена лише фактом дострокової перемоги в чемпіонаті – це поганий настрій.

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Грати в Лізі чемпіонів – велика честь. Я очікую побачити сильну і зосереджену гру, тому що це завжди наша мета. Я прошу про якісну гру, а результат уже на другому плані. Моя переможна серія в Європі досягла вже 21 матчу. Десь читав, що найдовша серія для тренера – 22, тож якщо мої гравці завтра не переможуть, я їх вб'ю", – цитує Саррі Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус зустрінеться з Байєром вже сьогодні, 11 грудня, початок гри о 22:00.

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Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Байєр - Ювентус
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