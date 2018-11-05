Саррі: Не знаю, чи зможе Челсі витримати темп, який задає Манчестер Сіті

Наставник Челсі Мауріціо Саррі прокоментував чемпіонську гонку в АПЛ.

"Не знаю, чи зможе Челсі витримати темп, заданий Манчестер Сіті.

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Ми почали чемпіонат, маючи в пасиві відставання в 30 очок за підсумками минулого сезону. На даний момент нам необхідно думати лише про те, щоб ліквідувати цей розрив в рівні гри. Сподіваюся, нам це вдасться. Складно відіграти 30-очкове відставання, але ми докладемо для цього всіх зусиль", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

Наразі Манчестер Сіті випереджає Челсі та Ліверпуль у турнірній таблиці АПЛ на 2 очка.

У наступному турі Манчестер Сіті на своєму полі зіграє з Манчестер Юнайтед, а Челсі вдома зустрінеться з Евертоном. Обидва матчі відбудуться 11 листопада.

Саррі повторив рекорд дебютантів АПЛ, не програвши у 11 матчах