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Саррі не збирається позбавляти Роналду права на штрафні удари попри жахливу реалізацію португальця

12:15 165 Читать на русском
Саррі не збирається позбавляти Роналду права на штрафні удари попри жахливу реалізацію португальця
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард Кріштіану Роналду залишиться штатним виконавцем штрафних ударів в Ювентусі попри свою сумнівну статистику.

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі підтвердив, що португалець продовжить виконувати більшу частину небезпечних штрафних.

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"Роналду і П'яніч приймають рішення щодо штрафних ударів, все залежить від них. Я попросив Міралема піти на певні поступки, і він погодився. Він вчинив дуже добре, був відкритим зі мною. Він вкотре показав себе професіоналом найвищого рівня", – наводить слова Саррі Sky Italy.

До слова, Роналду виконав вже понад 25 штрафних ударів у складі Ювентуса, однак жоден з них не завершився голом. П'яніч не отримав навіть десяти спроб зі стандартів, однак зміг забити один м'яч.

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Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Міралем П'яніч Міралем П'яніч Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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