Саррі не впевнений, чи Роналду зможе зіграти проти Атлетіко

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

"Періодами команда грає просто блискуче, але я хотів би, щоб ми були стабільнішими в окремих речах. Нам точно є в чому додавати.

Сімеоне: Роналду робив Атлетіко боляче

Грати з Атлетіко важко, але нам не варто забивати голову тим, що буде робити суперник. Ми сфокусовані на тому, наскільки важливо посісти перше місце. Дієго Сімеоне провів з мадридцями чудову роботу і заслуговує тільки хороших слів.

Роналду вчора тренувався з партнерами. Здається, його стан поліпшується, але у нас ще є час все оцінити. Те ж стосується Де Лігта і Федеріко Бернардескі", – цитує Саррі прес-служба Ювентуса.

Саррі розповів про свої взаємини з Роналду – в матчі з Міланом форвард не потис руку тренеру

Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Атлетіко відбудеться сьогодні, 26 листопада. Початок о 22:00. Додамо, що туринці вже гарантували собі участь у плей-офф.