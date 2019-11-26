toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Саррі не впевнений, чи Роналду зможе зіграти проти Атлетіко

12:20 383 Читать на русском
Саррі не впевнений, чи Роналду зможе зіграти проти Атлетіко
Мауріціо Саррі / фото: ФК Ювентус

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

 

"Періодами команда грає просто блискуче, але я хотів би, щоб ми були стабільнішими в окремих речах. Нам точно є в чому додавати.

Сімеоне: Роналду робив Атлетіко боляче

Грати з Атлетіко важко, але нам не варто забивати голову тим, що буде робити суперник. Ми сфокусовані на тому, наскільки важливо посісти перше місце. Дієго Сімеоне провів з мадридцями чудову роботу і заслуговує тільки хороших слів.

Роналду вчора тренувався з партнерами. Здається, його стан поліпшується, але у нас ще є час все оцінити. Те ж стосується Де Лігта і Федеріко Бернардескі", – цитує Саррі прес-служба Ювентуса.

Саррі розповів про свої взаємини з Роналду – в матчі з Міланом форвард не потис руку тренеру

Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Атлетіко відбудеться сьогодні, 26 листопада. Початок о 22:00. Додамо, що туринці вже гарантували собі участь у плей-офф.

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
17
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук