Саррі: Не розумію, чому ми повинні грати з Вест Хемом в понеділок

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розкритикував календар АПЛ.

Сьогодні "сині" проведуть матч чемпіонату Англії проти Вест Хема, а вже в четвер вони зіграють на виїзді проти Славії в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи.

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"Не можу зрозуміти рішення ліги, тому що ми їдемо в Прагу як англійська команда. Не розумію, чому ми повинні грати в АПЛ в понеділок. Це дуже дивно.

Думаю, що ліга у відповідь може заявити, що у англійських команд в ЛЧ теж тільки три дні для підготовки. Але в цьому випадку проблему було легко вирішити. Мова йде не тільки про допомогу нам, а й про всі команди, що беруть участь в єврокубках.

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У Серії А команди грають в п'ятницю. Команди, які проводили матчі в Лізі Європи на виїзді, можуть попросити зіграти свій наступний матч Серії А в понеділок. У будь-якому випадку, ситуацію не змінити, тому нам залишається тільки адаптуватися", – розповів Саррі в коментарі The Guardian.