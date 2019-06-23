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Саррі не розраховує на Хедіру – Бешикташ готовий підписати гравця

00:50 384 Читать на русском
Саррі не розраховує на Хедіру – Бешикташ готовий підписати гравця
Самі Хедіра / фото із соцмереж

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

У підписанні 32-річного німецького хабвека зацікавлений Бешикташ, повідомляє Goal.com. Зазначається, що на Хедіру не розраховує новий головний тренер "старої синьйори" Мауріціо Саррі.

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Чинна угода виконавця з Ювентусом закінчується в червні 2021 року. Керівництво туринців не стане утримувати гравця, який пропустив більшу частину минулого сезону через травми коліна і гомілки, а також проблем із серцем.

У сезоні 2018/19 Хедіра провів лише 17 матчів за Ювентус, відзначившись 2 голами. Нагадаємо, що Самі приєднався до "б'янконері" в липні 2015 року, перейшовши з Реала.

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Ювентус Ювентус Бешикташ Бешикташ Туреччина Самі Хедіра Самі Хедіра
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