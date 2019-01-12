Саррі: Не дивився ЧС-2018, будь-яка збірна програє топ-клубу

Наставник лондонського Челсі Мауріціо Саррі розповів, чому не дивився матчів чемпіонату світу 2018 року.

"Я взагалі не дивився ЧС-2018, жодної гри. Я не люблю футбол збірних, тому що там нічому не навчитися. Це звичайна позиція, так вважає кожен тренер. Незвично говорити про це.

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Неможливо дуже добре підготувати команду за 30 днів. Будь-яка збірна ЧС програє топ-клубу в усіх матчах.

Я вважаю, що це нормально, оскільки в клубі у тебе є час організувати команду, а в збірній у тебе такого часу немає, тому на чемпіонаті Європи або світу складно побачити організовану команду.

Чи обіграє мій Челсі збірну Англії? Думаю так. Чому ні? Наш рівень не нижчий, ніж у англійської збірної.

Чи цікаво мені очолити збірну? Коли я стану старшим, можливо, я поміняю свою думку. Але на даний момент – ні", – цитує Саррі The Telegraph.

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