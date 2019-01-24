Саррі назвав справжню причину оренди Ігуаїна

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що сильно підштовхнуло Челсі до оренди форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

"Вважаю, що Мораті було дуже важко викладатись на 100 відсотків через його ситуацію. Але також, на мою думку, він потенційно дуже важливий гравець. З фізичною та технічної точки зору,

Альваро дійсно хороший футболіст і підходить під мій футбол. Але ситуація змінилась в останні місяці, нам необхідні були зміни", – цитує Саррі Telegraph.

Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

Зокрема, видання повідомляє, що іспанський форвард місяць тому попросив керівництво "синіх" продати його. Мората найближчим часом має стати гравцем Атлетіко.