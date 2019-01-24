toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕРТОН АЛЬБІОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Саррі назвав справжню причину оренди Ігуаїна

10:19 756 Читать на русском
Саррі назвав справжню причину оренди Ігуаїна
Гонсало Ігуаїн / ФК Челсі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що сильно підштовхнуло Челсі до оренди форварда Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

"Вважаю, що Мораті було дуже важко викладатись на 100 відсотків через його ситуацію. Але також, на мою думку, він потенційно дуже важливий гравець. З фізичною та технічної точки зору,

Альваро дійсно хороший футболіст і підходить під мій футбол. Але ситуація змінилась в останні місяці, нам необхідні були зміни", – цитує Саррі Telegraph.

Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

Зокрема, видання повідомляє, що іспанський форвард місяць тому попросив керівництво "синіх" продати його. Мората найближчим часом має стати гравцем Атлетіко.

Теги
Трансфери Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Челсі Челсі Англія Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Альваро Мората Альваро Мората
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
26
хв
Еспаньйол
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук