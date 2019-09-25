Саррі назвав найбільш проблемну лінію Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився думкою щодо гри своїх підопічних у матчі проти Брешії.

"Ми додали в грі в пас і більше контролювали гру, але нам потрібно покращувати гру в обороні. Також ми прогресуємо у створенні гольових моментів – господарі тричі виносили м'яч з лінії воріт, але після того, як ми пропустили на 4-й хвилині, було нелегко.

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Ми повинні бути готові до обох схем: 4-3-3 і 4-3-1-2. У нас є проблеми з фланговими захисниками, при цьому у нас багато атакувальних хавбеків, було б розумно цим користуватися.

Зараз для ролі атакувального півзахисника більше підходить Ремзі, але є і Рабьйо. У деяких матчах, переконаний, Дибала теж може зіграти треквартісту, хоча я вважаю, що краще використовувати його на кілька метрів вище", – наводить слова Саррі Football Italia.

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Нагадаємо, Ювентус здобув перемогу над Брешією (2:1) і принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю Серії А.