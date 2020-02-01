Саррі назвав гравця, якого планує зробити ключовою фігурою в атаці Ювентуса – це не Роналду чи Дибала

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не засмутився через відсутність придбань під час зимового трансферного вікна.

"Я не просив про підсилення команди в січні. У мене і так сильна команда, тепер я повинен все оптимізувати. Я не можу зараз думати про те, щоб щось змінити у грі через прихід нових гравців.

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У мене група з 27 гравців. Джан? Його якості не підлягають сумніву, він стане основним гравцем в команді, у якій інший спосіб гри. Завдання на найближчі два місяці – зробити Дугласа Косту ключовою фігурою в атаці. Він здатен набагато більше впливати на нашу гру", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Саррі віддає перевагу тактичній схемі 4-3-1-2, в якій Дуглас Коста не може проявити своїх найкращих якостей – бразильцю зручніше діяти на фланзі атаки в схемах 4-3-3 або 4-2-3-1. В цьому сезоні 29-річний атакувальний хавбек зіграв 12 матчів за Ювентус у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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