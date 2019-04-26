Саррі назвав головну ціль Челсі на матч з Манчестер Юнайтед

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Юнайтед.
"Це дуже важлива зустріч. Ми, звичайно, постараємося перемогти, але головне – не програти. Це дуже складний матч для обох команд. Нам належить зіграти з суперником, який буде сильно мотивований після манчестерського дербі.
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У них є шанс потрапити в топ-4. Звичайно, їм потрібно виграти всі три матчі, що залишилися, але нам теж потрібно набирати очки. Ми повинні боротися і досягати цілі всіма можливими способами", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.
До слова, поєдинок 36-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Юнайтед та Челсі відбудеться у неділю, 28 квітня. Початок матчу о 18:30.
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