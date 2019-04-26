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Саррі назвав головну ціль Челсі на матч з Манчестер Юнайтед

19:17 166 Читать на русском
Саррі назвав головну ціль Челсі на матч з Манчестер Юнайтед
Мауріціо Саррі

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Юнайтед.

 

"Це дуже важлива зустріч. Ми, звичайно, постараємося перемогти, але головне – не програти. Це дуже складний матч для обох команд. Нам належить зіграти з суперником, який буде сильно мотивований після манчестерського дербі.

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У них є шанс потрапити в топ-4. Звичайно, їм потрібно виграти всі три матчі, що залишилися, але нам теж потрібно набирати очки. Ми повинні боротися і досягати цілі всіма можливими способами", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

До слова, поєдинок 36-го туру чемпіонату Англії між Манчестер Юнайтед та Челсі відбудеться у неділю, 28 квітня. Початок матчу о 18:30.

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Теги
Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Юнайтед - Челсі
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