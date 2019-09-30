Саррі назвав фаворитів Ліги чемпіонів

Наставник туринського Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги чемпіонів проти леверкузенського Байєра.

"Завтра нас чекає складний матч проти дуже серйозного суперника. Байєр – команда, яка більше за інших володіє м'ячем у Бундеслізі у цьому сезоні. Вони сильні фізично і майстерні в дриблінгу. Чекаю завтра гарного результату, адже це складний матч, перший, домашній. Вже потім будемо думати про наступну гру.

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У нас достатньо великий запас для прогресу. Наша мета – пройти якомога далі у Лізі чемпіонів, але це турнір, в якому все вирішується в епізодах. Це топ-турнір. Нам треба переживати все з радістю, не сприймати це як навантаження. І я думаю, що англійські команди – фаворити турніру", – розповів Саррі прес-службі ФК Ювентус.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів Ювентус на виїзді розписав бойову нічию з мадридським Атлетіко (2:2) і посідає другу сходинку турнірної таблиці. Очолює групу D московський Локомотив.

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