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Саррі назвав фаворитів Ліги чемпіонів

17:00 360 Читать на русском
Саррі назвав фаворитів Ліги чемпіонів
Мауріціо Саррі / Фото з відкритих джерел

Наставник туринського Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги чемпіонів проти леверкузенського Байєра.

 

"Завтра нас чекає складний матч проти дуже серйозного суперника. Байєр – команда, яка більше за інших володіє м'ячем у Бундеслізі у цьому сезоні. Вони сильні фізично і майстерні в дриблінгу. Чекаю завтра гарного результату, адже це складний матч, перший, домашній. Вже потім будемо думати про наступну гру.

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У нас достатньо великий запас для прогресу. Наша мета – пройти якомога далі у Лізі чемпіонів, але це турнір, в якому все вирішується в епізодах. Це топ-турнір. Нам треба переживати все з радістю, не сприймати це як навантаження. І я думаю, що англійські команди – фаворити турніру", – розповів Саррі прес-службі ФК Ювентус.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів Ювентус на виїзді розписав бойову нічию з мадридським Атлетіко (2:2) і посідає другу сходинку турнірної таблиці. Очолює групу D московський Локомотив.

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Ліга чемпіонів Ювентус - Байєр Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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