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Саррі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус

11:23 766 Читать на русском
Саррі назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Ювентус
Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Головний тренер туринського Ювентуса Мауріціо Саррі ставить на чинного чемпіона Англії.

"Манчестер Сіті – мій фаворит. Я під великим враженням від цієї команди.

Саррі оригінально мотивував гравців Ювентуса на матч Ліги чемпіонів проти Байєра

Вони, ймовірно, в цьому сезоні більше зосередяться на Лізі чемпіонів, ніж на АПЛ", – цитує Саррі Sky Sports.

Манчестер Сіті завершив груповий етап на першому місці, обійшовши Шахтар, Аталанту та загребське Динамо. Варто відзначити, що Ювентус теж став лідером своєї четвірки та гарантував собі місце у плей-офф.

Нагадаємо, чинним тріумфатором ЛЧ є Ліверпуль.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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