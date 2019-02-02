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Саррі може замінити Ді Франческо в Ромі

16:10 264 Читать на русском
Саррі може замінити Ді Франческо в Ромі
Мауріціо Саррі / Фото: соцмережі

Італійська Рома може у найближчий час змінити тренера.

Головний тренер Роми Ейсебіо Ді Франческо близький до звільнення з італійської команди. Якщо наставнику вкажуть на двері, то "вовків" може очолити тренер Челсі Мауріціо Саррі, повідомляє Corriere dello Sport.

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Саррі став тренером Челсі влітку 2018-го року та спершу тримав команду серед лідерів у турнірній таблиці АПЛ. Згодом справи у "синіх" пішли на спад, зараз Челсі – 5-ий з відставанням від лідера Ліверпуля у 14 очок.

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Нагадаємо, Саррі зробив своє ім’я саме у Італії, спеціаліст очолював Наполі впродовж 2015-2018 років.

Теги
Англія Італія Челсі Челсі Рома Рома Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ейсебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо
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