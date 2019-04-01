Саррі може опинитися у Ромі, – ЗМІ

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі може повернутися до Італії.

Керівництво Роми роздумує над запрошенням на тренерський місток команди нинішнього наставника Челсі Мауріціо Саррі, інформує Daily Express.

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Зазначається, що контракт Клаудіо Раньєрі, який став головним тренером Роми після звільнення Еусебіо Ді Франческо, розрахований до кінця поточного сезону. Під керівництвом Раньєрі римляни двічі програли у трьох матчах.

Саме кандидатура Саррі є приорітетною для "вовків". До слова, вболівальники "синіх" не надто задоволені роботою Мауріціо в Англії. Багато хто навіть закликає італійця подати у відставку та покинути Челсі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на пост головного тренера Роми.

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