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Саррі: Мене не хвилює агент Куртуа, я хочу поговорити з ним особисто

06:00 0 Читать на русском
Саррі: Мене не хвилює агент Куртуа, я хочу поговорити з ним особисто
Тібо Куртуа / Фото: Sky Sports

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував чутки про перехід Тібо Куртуа в мадридський Реал.

"Мене не хвилює агент Куртуа. Я хочу все почути від Куртуа і переконатися, що завтра Тібо скаже мені теж саме.

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У будь-якому випадку мені потрібно поговорити зі своїм гравцем. Я хочу, щоб в Челсі були тільки футболісти з високим рівнем мотивації", – цитує Саррі Sky Sports.

Контракт Куртуа з Челсі дійсний ще один сезон, проте бельгієць хоче покинути клуб вже цього літа.

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Теги
Трансфери Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі
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