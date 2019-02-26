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Саррі має викинути Кепу зі складу, – екс-гравець Арсенала

12:11 2 Читать на русском
Саррі має викинути Кепу зі складу, – екс-гравець Арсенала
Кепа Аррізабалага / Sky Sports

Колишній футболіст лондонського Арсенала, а нині футбольний експерт Пол Мерсон прокоментував інцидент із відмовою голкіпера Челсі Кепи Аррізабалаги сісти на лаву запасних у фіналі Кубка англійської ліги.

"Вважаю, що тренер повинен залишатись сильним та сказати Кепі, що той не гратиме.

Кепа отримав серйозний штраф за інцидент із Саррі

Якщо ти тренер, ти маєш сказати йому, що той не висловив поваги на твою адресу, адже інші гравці думатимуть: "Вау, вперед!"

Одного разу я посміявся над Джорджом Гремом (екс-тренер Арсенала, – прим. Футбол 24), потім не грав протягом двох місяців", – сказав Мерсон Sky Sports.

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Теги
Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Пол Мерсон
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