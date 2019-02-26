Саррі має викинути Кепу зі складу, – екс-гравець Арсенала

Колишній футболіст лондонського Арсенала, а нині футбольний експерт Пол Мерсон прокоментував інцидент із відмовою голкіпера Челсі Кепи Аррізабалаги сісти на лаву запасних у фіналі Кубка англійської ліги.

"Вважаю, що тренер повинен залишатись сильним та сказати Кепі, що той не гратиме.

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Якщо ти тренер, ти маєш сказати йому, що той не висловив поваги на твою адресу, адже інші гравці думатимуть: "Вау, вперед!"

Одного разу я посміявся над Джорджом Гремом (екс-тренер Арсенала, – прим. Футбол 24), потім не грав протягом двох місяців", – сказав Мерсон Sky Sports.

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