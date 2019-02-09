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Саррі: Манчестер Сіті – найкраща команда у Європі, вони приклад для будь-якого клубу

06:00 164 Читать на русском
Саррі: Манчестер Сіті – найкраща команда у Європі, вони приклад для будь-якого клубу
Мауріціо Саррі / Sky Sports

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає Манчестер Сіті найкращою командою в Європі.

"Думаю, в цьому сезоні ми здатні на боротьбу за потрапляння в топ-4. Не більше, я вважаю. Звичайно, ми можемо що-небудь виграти, але в АПЛ боротьба йде виключно між Ліверпулем і Манчестер Сіті. "Містяни" зараз найкращі у Європі.

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Думаю, в першому колі нам пощастило з перемогою, тому що ми забили в важкий момент матчу. Можливо, у другому таймі ми і заслуговували на перемогу, але в першому таймі нам пощастило.

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АПЛ – складний турнір. Тут непросто перемогти або потрапити в Лігу чемпіонів. Потрібно працювати. Думаю, Манчестер Сіті – приклад для будь-якого клубу", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі Челсі
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