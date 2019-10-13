Саррі хоче переманити в Ювентус двох гравців Челсі – туринці готують вражаючу суму

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі хоче підсилити "Стару синьйору" своїми колишніми підопічними.

60-річний фахівець, який проводить свій дебютний сезон на чолі Ювентуса, хоче бачити в команді двох гравців лондонського Челсі, з яким він працював у минулому сезоні.

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До списку трансферних побажань Саррі потрапили Н'Голо Канте та Емерсон Пальмієрі, інформує calciomercato.com. Туринці готові зробити пропозицію щодо цих гравців вже в січні, коли відкриється зимове трансферне вікно. Також зазначається, що чинні чемпіони Італії готові витратити на придбання Канте і Емерсона близько 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, після 7 турів Серії А команда Мауріціо Саррі лідирує в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок.

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