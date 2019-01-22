Саррі хоче переманити в Челсі ще одного екс-підопічного Хюсая

Захисник Наполі Ельсейд Хюсай може перейти в Челсі до свого колишнього наставника Мауріціо Саррі.

Мауріціо Саррі хоче підписати свого екс-підопічного з Ельсейда Хюсая, повідомляє Mirror.

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Італійський фахівець сподівається заручитись підтримкою керівництва і отримати бажаного футболіста в свій склад.

Саррі працював з албанцем в Емполі та Наполі, з яким разом здобували срібні медалі Серії А.

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