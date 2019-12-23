Саррі філософськи відреагував на поразку в Суперкубку Італії

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився враженнями від матчу за Суперкубок Італії-2019 проти Лаціо.

"Шкода, що ми втратили трофей, але попереду ще п'ять місяців і безліч турнірів на кону. Це не вплине на сезон, сльози проблем не вирішать.

Несподіваний тріумф "орлів" в Суперкубку Італії у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 1:3

Справа не в тріо Ігуаїн-Роналду-Дибала, вони зіграли на належному рівні, як і інші гравці. Причина в тому, що Ювентусу не вистачило свіжості. Ми повинні бути в змозі впоратись із цими труднощами.

Лаціо зараз переживає чарівний період. Все йде за їхнім планом. Якщо вони продовжать залишатися в такій же формі, сумніваюся, що хто-небудь зможе їм щось протиставити", – цитує Саррі Football-Italia.

Нагадаємо, Лаціо несподівано переграв Ювентус (3:1) у матчі за Суперкубок Італії та здобув другий трофей за 2019 рік.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії