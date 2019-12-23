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Саррі філософськи відреагував на поразку в Суперкубку Італії

08:00 25 Читать на русском
Саррі філософськи відреагував на поразку в Суперкубку Італії
Мауріціо Саррі / Reuters

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився враженнями від матчу за Суперкубок Італії-2019 проти Лаціо.

Суперкубок Італії
Ювентус
1
1 : 3
3
Лаціо
18:45 22:12:2019
завершено
45+1’ Пауло Дибала
90+4’ Родріго Бентанкур
 
Луїс Альберто 17’
Сенад Луліч 73’
Даніло Катальді 90+4’
17’ Луїс Альберто
45+1’ Пауло Дибала
73’ Сенад Луліч
90+4’ Даніло Катальді
90+4’ Родріго Бентанкур

"Шкода, що ми втратили трофей, але попереду ще п'ять місяців і безліч турнірів на кону. Це не вплине на сезон, сльози проблем не вирішать.

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Справа не в тріо Ігуаїн-Роналду-Дибала, вони зіграли на належному рівні, як і інші гравці. Причина в тому, що Ювентусу не вистачило свіжості. Ми повинні бути в змозі впоратись із цими труднощами.

Лаціо зараз переживає чарівний період. Все йде за їхнім планом. Якщо вони продовжать залишатися в такій же формі, сумніваюся, що хто-небудь зможе їм щось протиставити", – цитує Саррі Football-Italia.

Нагадаємо, Лаціо несподівано переграв Ювентус (3:1) у матчі за Суперкубок Італії та здобув другий трофей за 2019 рік.

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Лаціо Лаціо Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Лаціо
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