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Саррі: Думаю кинути палити на один-два роки

15:59 465 Читать на русском
Саррі: Думаю кинути палити на один-два роки
Мауріціо Саррі / Фото ФК Наполі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вирішив відмовитись від своєї шкідливої звички.

Після перемоги Челсі над Арсеналом (3:2) у 2-му турі англійської Прем'єр-ліги італійський наставник розповів, що 75 хвилин насолоджувався грою своєї команди, але в кінці другого тайму йому відчайдушно хотілося закурити.

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Пізніше він натякнув, що може взагалі кинути палити на якийсь проміжок часу.

"Мені потрібно кинути палити, і я розумію це. Думаю, що я зупинюся на один-два роки, а потім цього знову почну диміти", – цитує Саррі Evening Standard.

Нагадаємо, Челсі під керівництвом Саррі здобув 2 перемоги у 2-х турах АПЛ.

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Челсі - Арсенал: Субота 18 серпня 2018

Челсі
Матч завершено
3 : 2
Арсенал
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Теги
Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Челсі - Арсенал
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