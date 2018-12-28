Саррі: Для Азара настав час визначитись зі своїм майбутнім

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував можливий перехід Едена Азара в мадридський Реал.

"Не знаю про його майбутнє, але настав час вирішувати. Я – тренер. Я не президент і не відповідаю за трансфери.

Саррі озвучив ціль Челсі на сезон

Хочу говорити з Азаром тільки про його позицію на полі. Думаю, час вирішити проблему.

Він може грати вінгера та в центрі поля. Я дуже щасливий, що він грає на позиції центрфорварда, адже він здатний забивати голи і відкривати простір для партнерів. Він здатен грати з партнерами", – цитує Саррі goal.com.

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