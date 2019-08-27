toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ НЕЙМАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР ДИНАМО

Саррі дебютує на чолі Ювентуса у матчі проти Наполі – він пропустив перший тур через хворобу

20:30 163 Читать на русском
Саррі дебютує на чолі Ювентуса у матчі проти Наполі – він пропустив перший тур через хворобу
Мауріціо Саррі / Reuters

Італійський фахівець має всі шанси відновити свою роботу у матчі проти колишньої команди.

 

Мауріціо Саррі майже відновився від пневмонії, інформує La Stampa.

Ювентус відкрив клубний готель в Італії

Передчасне одужання дозволить 60-річному наставнику дебютувати у матчі другого туру Серії А проти Наполі (31 серпня). Італійця вже бачили на тренувальній базі Ювентуса, на якій він роздавав автографи вболівальникам і виглядав цілком здоровим.

Президент Мілана Скароні: "Россонері" – всесвітній гранд, Ювентус – лише італійський

До слова, у першому турі чемпіони Італії змогли здобути перемогу над Пармою (1:0) і без Саррі.

blog_ava
"Відпустіть мене!" – Тайсон мріє про перехід у Рому, фани його атакують, а бос Фонсеки не хоче приймати вимоги Шахтаря
11:51
8782
Теги
Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Ювентус - Наполі Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
46
хв
Лілль
20:00
Сент-Етьєн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук