Саррі дебютує на чолі Ювентуса у матчі проти Наполі – він пропустив перший тур через хворобу

Італійський фахівець має всі шанси відновити свою роботу у матчі проти колишньої команди.

Мауріціо Саррі майже відновився від пневмонії, інформує La Stampa.

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Передчасне одужання дозволить 60-річному наставнику дебютувати у матчі другого туру Серії А проти Наполі (31 серпня). Італійця вже бачили на тренувальній базі Ювентуса, на якій він роздавав автографи вболівальникам і виглядав цілком здоровим.

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До слова, у першому турі чемпіони Італії змогли здобути перемогу над Пармою (1:0) і без Саррі.